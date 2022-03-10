منذ بدء الهجوم الروسي أواخر فبراير الماضي، كان هناك العديد من الحالات الموثقة لروس استهدفوا مناطق سكنية داخل أوكرانيا، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، بالصواريخ والقنابل والمدفعية، كما اتُهمت القوات الروسية باستخدام الذخائر العنقودية والصواريخ الحرارية، وكلاهما محظور بموجب أنظمة معاهدة الأسلحة الدولية، حسب ما ذكره موقع "فورين بوليسي" الأمريكي.

وفي 3 مارس الجاري، تحدت 45 دولة من أصل 57 عضوا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، روسيا وحليفتها بيلاروسيا، من خلال الموافقة على خطط لإرسال فريق من خبراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لتوثيق جرائم الحرب المحتملة، وبالفعل أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حملة جديدة لـ"توثيق جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا".

وتحدثت صحيفة "فورين بوليسي"، مع مبعوث الولايات المتحدة إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مايكل كاربنتر، حول مهمة المنظمة القادمة، ورد الولايات المتحدة على الحرب في أوكرانيا، وما إذا كان يرى أي طريق لنزع فتيل الأزمة. وفي السطور التالية نرصد أبرز ما جاء في الحوار.

• هل ترى الآن أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا؟ وإذا كان الأمر كذلك، من الذي يجب تحميله المسؤولية (القادة العسكريون على الأرض، أم قيادتها في موسكو، أم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه)؟

- لا أستطيع أن أقول إنه تم ارتكاب جرائم حرب، وما يمكنني قوله هو أننا شهدنا مقتل العديد من المدنيين. لقد رأينا الكثير من البنية التحتية المدنية تتعرض للقصف بالصواريخ الروسية، لتشمل مستشفيات الأطفال ودور الأيتام ورياض الأطفال ومحال السوبر ماركت والصيدليات وسيارات الإسعاف، وهذا أمر مروع ومثير للقلق، ونحن بحاجة إلى التحقيق فيه.

ولا أستطيع الحكم على شيء وأنا جالس هنا في فيينا؛ لذلك أطلقنا "حملة توثيق جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا"؛ لتوثيق الأدلة والنظر فيها وتجميعها وتقديمها إذا كان هناك أدلة كافية.

وبالنسبة لإجابة الجزء الثاني من السؤال، فيجب محاسبة جميع الأفراد المسؤولين، وسوف نتبع الأدلة. نحن لا نريد الانتظار لأن ما نراه على الأرض مروع، ونريد أن نوضح أنه ستكون هناك مساءلة، حتى لو لم نتمكن من وضع مراقبينا على الأرض داخل أوكرانيا نفسها، فسوف يستمرون في القيام بعملهم. ربما في وقت ما في المستقبل، سيكون لديهم إمكانية الوصول إلى أوكرانيا.

• كانت هناك دفعة عالمية لعزل روسيا عن المجتمع الدولي، هل تعتقد أنه يجب إخراج روسيا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؟

- لا. وأنا أعتقد أن "روسيا دولة منبوذة في هذه المرحلة"، مثل بيلاروسيا، معزولة تمامًا هنا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ولقد عقدنا عددًا من اجتماعات المجلس الدائم الخاصة منذ بدء الحرب. فالجميع متحالف في إدانة هذا العمل الهمجي.

ولا أعتقد أنه ينبغي طردهما من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. فنحن ندين أفعال روسيا في أوكرانيا، ونعزلها وندعوها للمحاسبة، وربما في وقت ما في المستقبل، ستكون هناك فرصة لإجراء مفاوضات لإنهاء هذه الحرب المروعة.

• لمح بوتين إلى استخدام الأسلحة النووية الروسية لمنع الدول الأخرى من دعم أوكرانيا، هل ترى أي سبيل لتهدئة الصراع مع روسيا وإنهاء الأزمة دبلوماسيا؟

- شارك الأوكرانيون في جولتين من المناقشات الثنائية مع الجانب الروسي، لكن المروع هو أن الروس لم يوقفوا حملتهم العسكرية لإجراء تلك المناقشات، وهو ما يحدث عادة، ولم يستجيبوا للدعوات، بما في ذلك من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لوقف إطلاق النار والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المناطق المتضررة. لذا، فإن ما يفعله الروس هو في الحقيقة "خارج كل حدود السلوك الحضاري".

وتحدث بوتين إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام. لكن يجب أن توقف روسيا هذه الحرب، وتسحب قواتها، وتسمح بتدفق الإغاثة الإنسانية، وبعد ذلك يمكننا إجراء مناقشة حول قرار دبلوماسي، لكن في الوقت الحالي، "لا يبدو أن الكرملين مهتم بالدبلوماسية".

لقد أمضينا الجزء الأكبر من الأشهر الـ3 أو الـ4 الماضية في الاستماع إلى مخاوف روسيا، وطرح مقترحات دبلوماسية على الطاولة فيما يتعلق بالشفافية العسكرية وتحديد الأسلحة أو تدابير بناء الثقة، لكنهم رفضوا كل ذلك، وشرعوا في غزوهم، وقالوا إنهم غير مهتمين بالمنتديات الدبلوماسية الجديدة التي اقترحناها لمناقشة مخاوفهم؛ لذا، أعتقد أن هذا يوضح لنا أنهم "لم يكونوا مهتمين بالدبلوماسية على الإطلاق"، ليس منذ بداية هذا، لقد كانوا يستخدمون ذلك فقط كمسرحية للتحضير لهذا الغزو الذي أطلقوه الآن.

• ماذا عن العقوبات الموقعة على روسيا؟

- لقد قلنا طوال الوقت أن "بوتين أخطأ في الحسابات الاستراتيجية"، ولا أعتقد أنه توقع أن تكون العقوبات في الواقع قاسية وخطيرة، لكن مهما كان الأمر، فقد انتهك جميع قواعد ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي النهائية، لقد قلب للتو جميع مبادئ النظام الدولي القائم على القواعد.

وعندما تتحدث عن الردع، فليس من الواضح إلى أي مدى كان من الممكن أن نكون أكثر وضوحًا أنه ستكون هناك تكاليف وتداعيات شديدة وضخمة وغير مسبوقة، ماليًا واقتصاديًا وسياسيًا ودبلوماسيًا وعسكريًا.

5- إلى أى مدى يمكن أن تصل الأزمة الإنسانية؟

إنها أزمة إنسانية ضخمة بالفعل، وستزداد سوءًا. نرى تطويق المدن باستخدام "تكتيكات الحصار البربرية في العصور الوسطى" في مناطق مثل (خاركيف، سومي، خيرسون)، ويبدو أن هذا سيكون صراعًا طويل الأمد. بالطبع يُظهر الأوكرانيون عزمًا وتصميمًا لا يُصدق، ووطنية وهم يدافعون عن مدنهم وأحيائهم ومنازلهم، وسيواصلون القيام بذلك.

أما الوضع الإنساني فسيزداد سوءا؛ لأن الروس يطلقون مدفعيتهم وصواريخهم بشكل عشوائي على المناطق الحضرية، ويضربون الصيدليات ومحال السوبر ماركت ومحطات المياه وأبراج التلفزيون؛ لذا فهي صورة قاتمة للغاية.

ومن المحتمل أن تبدأ مهمة اللجنة المرسلة لـ"توثيق جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا"، في غضون أيام، وربما أسبوع. وفي ذات الوقت، لا نتوقع أن تتمكن من الوصول إلى أوكرانيا؛ بسبب الحرب الجارية، لكن ما ستفعله هو أنها ستتحدث إلى المواطنين داخل أوكرانيا، والأشخاص الذين يفرون من أوكرانيا، وستجمع بدقة الأدلة، ليس فقط على جرائم الحرب، ولكن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وستقدم بعد ذلك هذه المعلومات في وقت قريب جدًا للهيئات الدولية الأخرى، بما في ذلك "المحكمة الجنائية الدولية" و"محكمة العدل الدولية"، بحيث يمكن رفع قضايا ضد أفراد معينين.

وحقا لم يسبق أن يكون لدينا 45 دولة تدعو إلى إنشاء هذه اللجنة، لأنه في آخر مرة كان لدينا فيها عدد كبير من الدول بعد الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في بيلاروسيا أغسطس 2020، كانت 17 دولة هي التي دعمت تلك الآلية؛ لذا الانتقال من 17 إلى 45، يوضح "مدى انعزال روسيا وبيلاروسيا على المسرح الدولي".