ألمانيا تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

سجلت ألمانيا 262 ألفا و752 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16 مليونا و504 آلاف و822 حالة.

وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية بألمانيا، عبر موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، أن السلطات الصحية سجلت 259 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية على مستوى البلاد، ليبلغ تراكمي الوفيات 125 ألفا و23 حالة وفاة مسجلة منذ بدء الوباء.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد المتعافين من الفيروس في ألمانيا 12 مليونا و963 ألفا و800 حالة.