مسؤولة أوروبية تشير إلى إمكانية تحديد حصص رسمية لتوزيع لاجئي أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، يلفا يوهانسون، للصحفيين في بروكسل إن من الممكن أن يتم تحديد حصص رسمية لتوزيع أشخاص معينين من الفارين من الحرب في أوكرانيا على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت يوهانسون أن من الممكن أن توافق دول الاتحاد الأوروبي على توزيع أشخاص معرضين للخطر بصفة خاصة مثل "الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والقصر غير المصحوبين بذويهم، ومن يعانون وضعا صحيا خاصا وذوي الاحتياجات الخاصة" بالتساوي بين دول التكتل.

وذكرت يوهانسون رغم ذلك أنها ليست متأكدة من أن ذلك ضروري.

وأوضحت: "لست متأكدة مما إذا كنا في حاجة إلى جدول توزيع رسمي. يبدو أن الدول الأعضاء سوف تتدخل".