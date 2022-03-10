الرئيس الروسي: حسابات الغرب الخاطئة سبب ارتفاع أسعار البترول والسلع

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو قادرة على حل كل المشكلات الناتجة عن العقوبات الغربية على بلاده، لافتًا إلى أنه وجه الحكومة بوضع برامج مدروسة لتطوير الميزانية على كل المستويات.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع، مساء الخميس: «نعلم الدول التي تتخذ خطوات غير صديقة تجاه دولتنا، يطلبون من مواطنيهم أن يشدوا الأحزمة ويرتدون ملابس ثقيلة، ويقولون إن العقوبات التي يفرضونها علينا سبب سوء الوضع في بلادهم».

وأكد أن بلاده تلتزم بتنفيذ التزاماتها التصديرية كافة، خاصة مواد الطاقة، معقبًا: «نطبق التزاماتنا بكامل حجمها، ونصدر كل ما هو مطلوب للمستهلكين في أوروبا، ودول أخرى من العالم بنسبة 100%».

وأرجع ارتفاع الأسعار بسبب حسابات الغرب الخاطئة وليس بسبب موسكو، قائلًا إن الولايات المتحدة تشهد ارتفاعًا في أسعار المواد البترولية، وتعاني من تضخم تاريخي؛ بسبب أخطائهم الخاصة التي يحاولون إلقائها على روسيا.

وتابع: «النفط المصدر من روسيا إلى الولايات المتحدة لا يزيد عن 2%، ما يعني أننا لسنا المشكلة في ارتفاع الأسعار، يحاولون الاختباء وراء تلك القرارات للكذب على شعبهم، وذهبوا الآن لحل المشكلات فورا مع إيران وفنزويلا».

واختتم: «نحن مع شركائنا، الذين لا يعترفون بتلك التصرفات غير الشرعية، سنجد حلولًا لكل المشكلات»، موجهًا حديثه إلى أعضاء الحكومة: «عليكم أن تنظروا باهتمام إلى إمكانية استخدام آليات إضافية لتحقيق استقرار الميزانية».

وانتهى الاجتماع المنعقد بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، صباح اليوم الخميس، بمشاركة نظيرهما التركي مولود تشاووش أوغلو.

ويأتي هذا الاجتماع على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بعد أن أجرى تشاوش أوغلو، في وقت سابق اليوم، لقاء منفصلا مع كل من كوليبا ولافروف.

وهذا أول لقاء على المستوى الوزاري بين موسكو وكييف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أسبوعين، وسبقته ثلاث جولات من المفاوضات بين وفدي الطرفين في أراضي بيلاروس.

وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها دمرت ما مجموعه 2911 هدفا من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضي.

وصرحت هيئة الأركان الأوكرانية، بمقتل أكثر من 12 ألف جندي روسي، منذ إطلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العملية العسكرية الخاصة في كييف، موضحة أن خسائر الروس تضمنت 335 دبابة، و1105 مركبات قتالية، و29 سلاحًا مضادًا للطائرات، و81 طائرة هليكوبتر.