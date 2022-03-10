ألمانيا: تسجيل أكثر من 250 ألف إصابة بكورونا خلال يوم للمرة الأولى منذ تفشي الوباء

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 250 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، للمرة الأولى خلال يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء في ربيع عام 2020.

وبحسب بيانات المعهد اليوم، سجلت مكاتب الصحة في ألمانيا، 262 ألفا و752 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 259 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 210 آلاف و673 حالة إصابة قبل أسبوع واحد، فضلا عن 267 حالة وفاة.

وأضاف المعهد، اليوم، أن معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار 7 أيام، ارتفع صباح اليوم على مستوى ألمانيا إلى 1388.5، فيما كان يبلغ أمس 1319.

وكان هذا المعدل يبلغ قبل أسبوع 1174.1، فيما كان يبلغ قبل شهر واحد 1465.4.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا 16 مليونا و504 آلاف و822 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 12 مليونا و963 ألفا و800 شخص، فيما بلغ إجمالي عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 125 ألفا و23 شخصا.