المرشد الإيراني عن من يقترح تقليص القوة الدفاعية بحجة عدم إثارة حساسية العدو: منتهى السذاجة

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن "من يقترح تقليص القوة الدفاعية بحجة عدم إثارة حساسية العدو، فهذا يعتبر في منتهى السذاجة".



وأضاف خامنئي في تصريح: "لا ينبغي الاستغناء عن أي من مكونات وأذرع القوة الوطنية على حساب مكون آخر"، مؤكدا أن "النفوذ الإقليمي من خلال استقطاب الشعوب يعطينا عمق استراتيجي".



وتابع أن "الأمن والقدرات الدفاعية، والاقتصاد والرفاهية العامة و معيشة الشعب، وسلطة صنع السياسات والتفاوض لضمان المصالح الوطنية إلى جانب الثقافة وأسلوب الحياة التي تستقطب الشعوب، تعد من أدوات القوة و تخلق عمقا استراتيجيا لكل دولة"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وقال خامنئي إن "التقدم العلمي يعد من مكونات القوة الوطنية، والتقدم العلمي النووي يهدف لتلبية احتياجات البلد و إن تخلينا عن ذلك فلمن نمد يدنا لتلبية احتياجات البلاد بعد سنوات؟".



وتابع أن "القوة الوطنية أمر حيوي لأي دولة.. أي أمة يجب أن تكون قوية إذا أرادت الاستقلال، و العزة واستخدام مواردها الحيوية حسب إرادتها الحرة، و الصمود أمام مطالب الآخرين"، مضيفاً: "ليس هناك اقتراح أكثر سذاجة من الذي يقترح تقليص القوة الدفاعية بحجة عدم إثارة حساسية العدو".