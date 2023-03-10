محافظ الجيزة يتابع جهود النظافة بأحياء الشمال والجنوب والعجوزة

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أحياء شمال الجيزة والعجوزة وجنوب والدقي لمتابعة حالة النظافة وأعمال التطوير الجارية بعدد من الشوارع.

شملت الجولة، شوارع سليمان أباظة والنيل وترعة السواحل وأحمد عرابي ومراد والبحر الأعظم، موجها رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعة الدورية لجهود النظافة وتحسين الحالة العامة للطرق وصيانة أرصفة المشاة.

وتابع المحافظ، جهود حي العمرانية في إصلاح كسور بمواسير للمياه بشوارع اليابان، وأعلى رصيف المشاة أمام النساجون الشرقيون بشارع ترعه الزمر، موجها برد الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال وشفط أية مياه ناتجه عن الكسر.

كما تابع، جهود مدينة الحوامدية في غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بشارع جمال عبد الناصر مع مصادرو محتوياته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.