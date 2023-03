راشفورد لاعب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي

توج ماركوس راشفورد، لاعب نادي مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر فبراير.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن فوز راشفورد بجائزة لاعب الشهر، قائلة:" راشفورد يفوز بجائزة لاعب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة هذا الموسم، مبروك راشفورد".

وتفوق راشفورد في سبيل تتويجه بالجائزة على كيليتشي إيهيناتشو مهاجم ليستر سيتي، إيمرسون رويال لاعب توتنهام، أولي واتكيز لاعب أستون فيلا، وبيرنارد لينو حارس مرمى فولهام، ومانور سولومون لاعب فولهام.

وقاد راشفورد مانشستر يونايتد لتحقيق فوز هام على ريال بيتيس 4-1، على ملعب أولد ترافورد، في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بعد الخسارة القاسية أمام ليفربول في الجولة الماضية بالبريميرليج.

Your @EASPORTSFIFA Player of the Month for a THIRD time this season!



Congratulations, @MarcusRashford 😄👈#PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/tAjKexFHyT