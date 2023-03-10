وزيرا الدفاع التونسي والإيطالي يشهدان ختام أعمال الدورة الرابعة والعشرين للجنة العسكرية المشتركة

شهد وزير الدفاع الوطني التونسي عماد ممّيش رفقة نظيره الإيطالي Guido Crosetto بمقرّ وزارة الدفاع الإيطاليّة بروما ختام فعاليات أعمال الدورة الرابعة والعشرين للجنة العسكرية المشتركة التونسيّة-الإيطاليّة.

وانعقد بهذه المناسبة -وفقا لبيان صدر عن وزارة الدفاع التونسية، لقاء ثنائي تناول خلاله الوزيران جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا المستجدات في الساحة الإقليمية، واتفقا على مزيد من العمل سنويّا على رفع التحديات التي يجابهها الجانبان من أجل أمن وسلامة الضفّة الغربية للمتوسّط والتغلّب على الصعاب المعترضة.

ويأتي هذا النشاط في إطار الإشراف الدوري على فعاليات اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين التي تنتظم سنويّا بالتناوب بين البلدين؛ لتقييم الأنشطة المبرمجة بين الجانبين وإعداد خارطة طريق للأنشطة المشتركة للسنة التالية، فضلا عن تناول المستجدات على الساحة الإقليمية وما تنتجه من نقاط ذات إهتمام مشترك.

وتجدر الإشارة إلى أنّ فعاليات الدورة الحاليّة انتظمت خلال الفترة من 06 إلى 09 مارس 2023 بمشاركة وفدين رفيعي المستوى من الجانبين، ليتوّج اختتام فعالياتها اليوم بحضور وزيري دفاع البلدين.