انطلاق اختبارات الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent بالقاهرة

أعلنت قناة mbc، عن انطلاق اختبارات المرحلة الأولية من تجارب الأداء لبرنامج المواهب 7Arabs Got Talent في موسمه السابع، على أن تتواصل بالقاهرة غدا السبت.



وأكدت mbc، أن الفرصة مُتاحة أمام المواهب من كل الأعمار والجنسيات، لتقديم مواهبهم في الاختبارات على مسرح بالمركز الأكاديمي للثقافة والفنون "سيد درويش" بجانب أكاديمية الفنون "شارع خاتم المرسلين – الهرم"، من الساعة الثامنة صباحاً وحتي الثامنة مساءً بحضور لجنة الإنتقاء الأوليّة، حيث تستمع اللجنة لأداء المشتركين لإنتقاء أبرز المواهب التي ستحصل على فرصة الإشتراك في مراحل البرنامج التالية.



ويذكر أن اختبارات المرحلة الثانية من تجارب الأداء لبرنامج المواهب 7Arabs Got Talent في موسمه السابع ستتابع في عدد من المدن والعواصم العربية.