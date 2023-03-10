 انطلاق اختبارات الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent بالقاهرة - بوابة الشروق
الجمعة 10 مارس 2023 4:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

انطلاق اختبارات الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent بالقاهرة


نشر في: الجمعة 10 مارس 2023 - 4:12 م | آخر تحديث: الجمعة 10 مارس 2023 - 4:12 م
أعلنت قناة mbc، عن انطلاق اختبارات المرحلة الأولية من تجارب الأداء لبرنامج المواهب 7Arabs Got Talent في موسمه السابع، على أن تتواصل بالقاهرة غدا السبت.

وأكدت mbc، أن الفرصة مُتاحة أمام المواهب من كل الأعمار والجنسيات، لتقديم مواهبهم في الاختبارات على مسرح بالمركز الأكاديمي للثقافة والفنون "سيد درويش" بجانب أكاديمية الفنون "شارع خاتم المرسلين – الهرم"، من الساعة الثامنة صباحاً وحتي الثامنة مساءً بحضور لجنة الإنتقاء الأوليّة، حيث تستمع اللجنة لأداء المشتركين لإنتقاء أبرز المواهب التي ستحصل على فرصة الإشتراك في مراحل البرنامج التالية.

ويذكر أن اختبارات المرحلة الثانية من تجارب الأداء لبرنامج المواهب 7Arabs Got Talent في موسمه السابع ستتابع في عدد من المدن والعواصم العربية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك