يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، وأن يكون الطقس باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الجمعة، أنه من المتوقع حدوث شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة، مع ارتفاع الموج فيه من 0.5 إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 15

العاصمة الإدارية 27 14

6 أكتوبر 28 14

بنهــــا 27 14

دمنهور 26 13

وادي النطرون 26 13

كفر الشيخ 27 14

المنصورة 27 14

الزقازيق 26 14

شبين الكوم 26 14

طنطا 26 14

دمياط 26 13

بورسعيد 27 14

الإسماعيلية 27 13

السويس 26 13

العريش 26 13

رفح 25 13

رأس سدر 26 15

نخل 26 04

كاترين 18 06

الطور 26 15

طابا 25 15

شرم الشيخ 28 17

الإسكندرية 25 15

العلمين الجديدة 24 13

مطروح 25 14

السلوم 26 10

سيوة 28 10

رأس غارب 28 15

الغردقة 29 16

سفاجا 28 15

مرسى علم 28 15

شلاتين 26 14

حلايب 25 15

أبو رماد 27 15

رأس حدربة 28 15

الفيوم 28 10

بني سويف 28 11

المنيا 28 12

أسيوط 29 11

سوهاج 29 13

قنا 30 13

الأقصر 31 15

أسوان 32 15

الوادي الجديد 29 12

أبو سمبل 30 13