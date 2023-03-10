الحرس الوطني التونسي يضبط أكثر من 2500 مهاجر على السواحل خلال يومين

أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم الجمعة، ضبط أكثر من 2500 مهاجر أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء في محاولات للهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية.

وضبط الحرس البحري المهاجرين في عمليات تمشيط على السواحل بعد أيام من دعوة الرئيس قيس سعيد الى تشديد القيود على المهاجرين المقيمين بغير الصيغ القانونية على الأراضي التونسية.

وأفاد المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي بإنقاذ 1008 مهاجرين ليل الخميس/الجمعة، وقبلها بيوم 1509 مهاجرين، من بينهم 75 تونسيا فيما ينحدر الباقون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وإجمالا أحبط الحرس البحري خلال اليومين الماضيين 67 محاولة لاجتياز الحدود كما انتشل في وقت سابق 14 جثة إثر غرق مركبين بسواحل صفاقس، التي تعد منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة.

ويجري إيقاف المهاجرين بشكل يومي من قبل أجهزة الأمن على الحدود بينما تواجه الحكومة التونسية ضغوطا من شركائها الأوروبيين لتعزيز جهودها في كبح موجات الهجرة غير الشرعية المنطلقة عبر سواحلها.

ومنذ دعوة الرئيس سعيد الى تطبيق القوانين بصرامة ضد مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء في خطاب أثار جدلا واسعا، نشطت دوريات الحرس البحري بشكل مكثف.

وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان لها، أنها تعمل على مكافحة الجرائم البحرية وحماية الأرواح البشرية والتصدي للعصابات الضالعة في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية والمتاجرين بقوارب الموت.