بريطانيا تسجل 28 ألفا و783 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا حالات وفاة

سجلت بريطانيا 28 ألفا و783 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت ولم تسجل أي حالات وفاة بسبب الفيروس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 24 مليونا و658 ألف و705 ، فيما استقرت حصيلة الوفيات عند 220 ألفا و721.

وأظهرت البيانات أيضا أنه تم إعطاء 151 مليونا و248 ألفا و820 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.