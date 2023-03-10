 شرطة هامبورج تفترض عدم وجود مزيد من الخطر على المواطنين بعد إطلاق النار - بوابة الشروق
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شرطة هامبورج تفترض عدم وجود مزيد من الخطر على المواطنين بعد إطلاق النار

د ب أ
نشر في: الجمعة 10 مارس 2023 - 4:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 مارس 2023 - 4:21 ص

تستعد الشرطة في هامبورج لرفع تحذير جرى إصداره للمواطنين بعد إطلاق نار مميت في مكان عبادة لطائفة "شهود يهوه".

وقال متحدث باسم الشرطة لمحطة إن تي في "أفترض أنه سيجري رفع التحذير قريبا أو أنه قد تم رفعه بالفعل".

وتابع أن الشرطة تفترض أن الجاني ليس هاربا وبالتالي ليس هناك خطر آخر على المواطنين في المنطقة.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الشرطة للصحفيين إن الجثة التي عثر عليها في موقع إطلاق النار قد تكون جثة مطلق النار، على الرغم من عدم تأكيد ذلك.

وقتل العديد من الأشخاص وأصيب عدد آخر في الهجوم الذي وقع في المدينة الواقعة شمالي ألمانيا.

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