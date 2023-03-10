 الغربية: تحصين 68 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع - بوابة الشروق
الجمعة 10 مارس 2023 3:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

الغربية: تحصين 68 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

علاء شبل:
نشر في: الجمعة 10 مارس 2023 - 2:58 م | آخر تحديث: الجمعة 10 مارس 2023 - 2:58 م

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم الجمعة، 68 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2023، والتي تستمر لنحو شهر.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفا و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، منوها باتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة.

وأضاف أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك