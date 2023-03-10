 الدنمارك تسجل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدنمارك تسجل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة


نشر في: الجمعة 10 مارس 2023 - 9:24 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 مارس 2023 - 9:24 ص

سجلت الدنمارك 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 7 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و450 ألفا و897 إصابة، والوفيات إلى8341.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 15 مليونا و114 ألفا و372 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو من جرعتين.


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