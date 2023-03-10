 صانعة محتوى: العنف أخطر من الخيانة الزوجية والطلاق هدم للحلم والكيان - بوابة الشروق
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صانعة محتوى: العنف أخطر من الخيانة الزوجية والطلاق هدم للحلم والكيان

خالد حسام الدين
نشر في: الجمعة 10 مارس 2023 - 4:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 مارس 2023 - 4:01 ص

أكدت آية شعيب كاتبة وصانعة محتوى، أنه لابد أن يكون هناك حدود في العلاقة بين الرجل والمرأة وذلك قبل فترة الزواج، وإن هناك اختلافا بين العلاقة قبل الزواج وبعده، مشددًا على أن العنف أقوى من الخيانة الزوجية ولا يبرر وليس له نهاية.

وأوضحت "شعيب"، خلال حوارها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه من الممكن ان تكون الخيانة نزوة لكن العنف له مخاطر كبيرة جدًا، متابعة: "الطلاق هدم للحلم والكيان وتشريد للأطفال".

وأضافت أن العلاقة من الممكن أن تستمر بجودة عالية بدون أي مشاكل، كما أن هناك من المشاكل التي تكون أمام الطرفين ونكون قادرين على حلها.

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