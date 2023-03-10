انتخاب 23 نائبا لرئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني

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اُنتخب اليوم الجمعة، 23 نائبا لرئيس المجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه تم انتخاب وانج دونج فنج، أمينا عاما للمجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وكان المستشارون السياسيون الصينيون قد اجتمعوا بعد ظهر اليوم، لانتخاب قيادة جديدة للمجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد.

وتتضمن القيادة الجديدة لأعلى هيئة استشارية سياسية، رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ونوابه والأمين العام للمجلس وأعضاء اللجنة الدائمة للمجلس.

ويعد المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني آلية هامة للتعاون متعدد الأحزاب والتشاور السياسي بقيادة الحزب الشيوعي الصيني.