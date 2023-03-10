 انتخاب 23 نائبا لرئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني - بوابة الشروق
الجمعة 10 مارس 2023 6:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

انتخاب 23 نائبا لرئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني

علم الصين
علم الصين
أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 مارس 2023 - 4:51 م | آخر تحديث: الجمعة 10 مارس 2023 - 4:51 م

اُنتخب اليوم الجمعة، 23 نائبا لرئيس المجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه تم انتخاب وانج دونج فنج، أمينا عاما للمجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وكان المستشارون السياسيون الصينيون قد اجتمعوا بعد ظهر اليوم، لانتخاب قيادة جديدة للمجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد.

وتتضمن القيادة الجديدة لأعلى هيئة استشارية سياسية، رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ونوابه والأمين العام للمجلس وأعضاء اللجنة الدائمة للمجلس.

ويعد المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني آلية هامة للتعاون متعدد الأحزاب والتشاور السياسي بقيادة الحزب الشيوعي الصيني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك