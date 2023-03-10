هاري كين: حصول توتنهام على المركز الرابع بالدوري الإنجليزي لا يعد نجاحا

قال هاري كين، قائد فريق توتنهام هوتسبير ،إن تواجد ناديه في المراكز الأربعة الأولى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية الموسم الحالي، لن يكون نجاحا بالنسبة للفريق اللندني.

واعترف كين بأن توتنهام "يفتقر إلى شيء ما" مع تزايد التكهنات بشأن مستقبل الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للفريق.

وتبخرت أحلام توتنهام بالتتويج بأي لقب خلال الموسم الحالي، بعدما ودع مسابقتين في غضون أسبوع، حيث خرج من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب خسارته المفاجئة أمام شيفيلد يونايتد، وتلاها وداع الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد ميلان الإيطالي.

وخلال إقصائه من البطولتين، تلقى توتنهام هزيمة مؤلمة صفر / 1 أمام مضيفه وولفرهامبتون في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، علما بأن الفريق فشل في هز الشباك خلال 3 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ تلقيه 3 هزائم متتالية ما بين شهري أبريل ومايو 2019.

وبينما يخوض توتنهام معركة للتواجد ضمن فرق المربع الذهبي ببطولة الدوري الإنجليزي، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، يقول كين إن الموسم الـ15 على التوالي بلا ألقاب أمر غير مقبول.

وقال كين في تصريحات تليفزيونية "باعتبارنا ناد فإنه يتعين علينا أن نفوز بالألقاب، التواجد في المراكز الأربعة الأولى (الذي أصبح هدف توتنهام الوحيد الآن) هو نتيجة لعدم اللعب بالشكل الذي نريده".

و أوضح كين "بالتأكيد، هذا لا يكفي لهذا النادي، أتفهم تماما إحباط الجماهير، التواجد في المراكز الأربعة الأولى ليس بالأمر الجيد بما يكفي لأي شخص ينتمي لهذا النادي، وخاصة الجماهير التي لديها الحق في التعبير عن آرائها".

وأضاف كين "الأسبوع الماضي على وجه الخصوص لم يكن جيدا بما يكفي، قبل مباراة شيفيلد يونايتد، كان يمكن أن يكون الموسم مختلفا تماما".

وتابع "تذهب هناك، تأخذ هذا الزخم في مباراة الدوري وهذه المباراة (ضد ميلان)، لكنني أشعر أن الخسارة الأسبوع الماضي وضعت خنجرا في قلوبنا وكما ترون ، لم نتعاف حقًا من ذلك".

وعجز توتنهام عن تعويض خسارته صفر / 1 أمام ميلان في مباراة الذهاب بدوري الأبطال، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع الفريق الإيطالي في لقاء الإياب بالعاصمة البريطانية لندن مساء الأربعاء.

وأخفق توتنهام في تحقيق أي انتصار خلال لقاءاته الخمسة الأخيرة بمرحلة خروج المغلوب في المسابقة القارية، منذ فوزه 3 / 2 على أياكس أمستردام الهولندي في الدور قبل النهائي لنسخة الموسم عام 2019، حيث حقق بعدها تعادلا وحيدا ونال 4 هزائم.

وذكرت تقارير إخبارية أن فشل توتنهام الأخير ربما يعني نهاية حقبة المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي مع الفريق، وبات من المرجح أن تتم إقالة المدرب المخضرم قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

ولدى سؤاله عن وجهة نظره بشأن مستقبل كونتي، رد كين "إنه قراره، سيكون هو من يتخذ هذا القرار.

كل ما يمكننا القيام به كلاعبين هو محاولة تقديم أفضل أداء من أجله، والعمل بجد قدر المستطاع. هذا ما نقوم به، لا يمكنكم لوم جهود اللاعبين، نحن فقط نفتقر إلى أمر ما".

واختتم كين حديثه قائلا "لقد تحدثنا عن العقلية من قبل وهذا الشغف القاسي من أجل أن نكون أفضل، وأن نصبح أحد أفضل الفرق في أوروبا. لم نحقق على ذلك بعد".