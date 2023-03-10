كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا و12 حالة وفاة

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، 10آلاف و335 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، في الوقت الذي تدرس فيه البلاد تخفيف المزيد من القيود المتعلقة بمكافحة الفيروس.

وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الاجمالي للإصابات ارتفع إلى 30 مليونا و 615 ألفا و 522 حالة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كما سجلت كوريا الجنوبية 12 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 34 ألفا و93 وفاة، ووصل عدد المرضى في حالات خطيرة إلى 146، مقارنة بـ 143 في اليوم السابق.

وقالت الوكالة إن الحكومة تدرس طرقا لتخفيف مزيد من قيود مكافحة كورونا في الأشهر المقبلة حيث تظل الإصابات الجديدة عند مستويات منخفضة.

وفي 30 يناير الماضي ، رفعت الحكومة الكورية الجنوبية إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة بعد فرضها منذ 20 أكتوبر، ما يسمح للمقيمين بزيارة معظم الأماكن بما يشمل المدارس ورياض الأطفال والصالات الرياضية بلا كمامات.ولكن لا يزال ارتداء الكمامات ضروريا في المستشفيات والصيدليات ووسائل النقل العام.