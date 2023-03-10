العراق يرحب بالإتفاق السعودي الإيراني وفتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية

رحب العراق، اليوم الجمعة، بالاتفاق الذي تم التوصل اليه بين السعودية وايران لفتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسيَّة بين البلدين.



ولفت بيان لوزارة الخارجية العراقية إلى "المساعي التي بذلتها الحكومةُ العراقيَّة في هذا الإطار، عبر إستضافة بغداد لجولات الحوار بين الجانبين، وما رسَّخَتهُ من قاعدة رصينة للحوارات التي تلت عبر سلطنةِ عُمان وجُمْهُوريَّة الصين الشعبيَّة وصولاً للحظة الإتفاق".



وأوضح البيان أن هذا الاتفاق "سينعكس على تكامل العلاقات بين الجانبين ويُعطي دفعة نوعيّة في تعاون دول المنطقة، بهدف إطار يحقق تطلُّعات جميع الأطراف ويُؤذِن بتدشين مرحلة جديدة".