كيف يمكن أن تتسرب الفيروسات من المختبرات؟

أثارت الادعاءات الأمريكية الأخيرة بأن كوفيد-19 نشأ على الأرجح في مختبر تسيطر عليه الحكومة الصينية أسئلة جديدة حول أصل الوباء، الذي اجتاح العالم لأول مرة قبل ثلاث سنوات.

وقال الدكتور روبرت ريدفيلد، الذي كان مديرا لمركز لمكافحة الأمراض والوقاية منها من عام 2018 إلى 2021، للجنة في الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء إنه يعتقد أن فيروس كورونا كان على الأرجح نتيجة تسرب وقع عرضا في مختبر صيني.

ويعكس هذا الرأي وجهة نظر رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، الذي قال لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي قد قيّم منذ بعض الوقت أن أصول الوباء هي على الأرجح حادث مختبر محتمل".

وبينما يشير العديد من العلماء إلى أنه لا يوجد دليل على أن الفيروس تسرب من المختبر، توصلت الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى إلى استنتاجات مختلفة.

لذلك لا يوجد إجماع حول أصول تفشي الفيروس - ولا حتى داخل حكومة الولايات المتحدة - ولكن ما مدى سهولة هروب الفيروس من المختبر؟ هل حدث ذلك من قبل؟

تفشٍّ قاتل

نعم - خرجت فيروسات قاتلة عن طريق الخطأ من المختبرات في وسط المدن الكبرى من قبل - وربما لا يوجد شيء أكثر خطورة بينها من عدوى الجدري.

فقبل القضاء عليه في عام 1977، يعتقد أن المرض قتل أكثر من 300 مليون شخص في القرن العشرين وحده.

وهذا ما يفسر لماذا قوبل بالرعب التشخيص المفاجئ لجانيت باركر، وهي مصوّرة طبّية في جامعة برمنغهام تبلغ من العمر 40 عاماً، في أغسطس/ آب 1978.

"لقد كان مرضاً مخيفاً. لم يكن مجرد ذعر في برمنغهام، كان هناك ذعر في الحكومة ومنظمة الصحة العالمية من ظهوره مرة أخرى"، بحسب البروفيسور ألاسدير جيديس، الذي كان مستشاراً في الأمراض المعدية في مستشفى شرق برمنغهام في وقت تفشي المرض.