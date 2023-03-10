البنك المركزي التركي يطالب البنوك بتوسيع هامش سعر بيع الدولار

قالت مصادر مطلعة، إن البنك المركزي التركي طالب جميع البنوك العاملة في تركيا بتوسيع هامش سعر بيع الدولار للمستثمرين الأفراد مقارنة بسعر السوق الفورية بهدف تخفيف الضغوط على الليرة التركية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها القول إن البنوك تلقت اليوم الجمعة طلبا بعد بيع الدولار للمستثمرين الأفراد بأقل من 15ر19 ليرة لكل دولار، مقابل 96ر18 ليرة لكل دولار في السوق الفورية.

كان البنك المركزي، طالب البنوك في السابق بوضع حد أدنى لسعر الصرف عند مستوى 05ر19 ليرة لكل دولار.

وأشارت بلومبرج إلى رفض البنك المركزي التعليق على هذه الأنباء.

وتعتقد السلطات التركية أن هذا الإجراء سيكبح الطلب على الدولار من خلال جعل العملة الخضراء أغلى بالنسبة للعملاء.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تتجه فيه الليرة لتسجيل خسارة أسبوعية أمام الدولار، في ظل تزايد الطلب على العملة الخضراء كأصل آمن نتيجة مؤشرات على تزايد الضغوط على أحد البنوك العاملة في وادي السيلكون بالولايات المتحدة.

يذكر أن المحافظة على استقرار الليرة تمثل حجر الزاوية في جهود السلطات التركية لاحتواء التضخم الذي دار حول 80% أغلب شهور العام الماضي، وفقدت العملة التركية 3ر1% من قيمتها منذ بداية العام الحالي.