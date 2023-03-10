الجارديان: من يوقف تدهور العلاقات الصينية الأمريكية؟

فقد أدلى الرئيس شي جينبينغ بتصريح فيه انتقاد صريح نادر لواشنطن، قائلا إن الغرب بقيادة الولايات المتحدة "ويسعى إلى حصارنا والتضييق علينا".

وتعتقد الصحيفة أن خطاب شي جينبينغ ربما موجه للرأي العام الداخلي والقوميين في البلاد، بسبب الظروف الاقتصادية المتذبذبة.

وترى الصحيفة أن القلق الأمريكي من الصين يتعلق بسياساتها في مجال التجسس الصناعي وتهديدها لتايوان ومعاملتها لأقلية الإيغور، بالإضافة إلى تضييق الهوة التكنولوجية والاقتصادية بينها وبين الولايات المتحدة. ولكن تحديدا كيف وصلت بكين إلى ذلك وماذا تعتزم أن تفعله بمقدراتها.

وتنبه الغارديان إلى الكثير من الأمريكيين الذين ينتقدون الصين لا يفرقون بين النظام السياسي الحاكم في البلاد والشعب الصيني، وهو ما يؤجج معاداة الأجانب وكراهية الآسيويين تحديدا.

فمجلس الشيوخ في ولاية تكساس يعتزم التصديق على قانون يحرم على الصينيين شراء ملكيات في الولاية، بما فيها البيوت.

وكانت جائحة فيروس كورونا قبلها عززت قبلها كراهية الآسيويين في الولايات المتحدة، فأصبح من الصعب، حسب الصحيفة، التركيز على المسائل المهمة فعلا وكيفية التعامل معها.

ولكن مع شي جينبيغ منن الصعب أيضا قراءة ما تريده الصين بالضبط، وما على الولايات المتحدة إلا أن تحدد أولوياتها في التعامل مع بكين.

"التشبيه بالنازية يقلل مما فعله هتلر"