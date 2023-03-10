قافلة الثقافة للجميع تحتفل بيوم الشهيد في بئر العبد بـ شمال سيناء

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أطلق بيت ثقافة 30 يونيو في بئر العبد بشمال سيناء قافلة الثقافة للجميع في حى جبارة للاحتفال بذكرى يوم الشهيد مع مدرستى سالم الهرش ومتعب هجرس وبالتنسيق مع الوحدة المحلية.

حضر القافلة مجموعة من رياض الأطفال والمعلمين وعدد من الأهالى، وكان في استقبال القافلة الحاج صابر سليمان من أهالى وأعيان حى جبارة.

وأكد رئيس الفرع الدعم الكامل من الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى لكافة الأنشطة ورعاية الموهوبين في كافة المجالات على مستوى الجمهورية، وبخاصة سيناء الحبيبة.