متخصصة في شئون المرأة: وكالة البلح تمتلئ بـ «براندات عالمية»

قالت إيناس الشيخ، متخصصة في شئون المرأة، إن وكالة البلح تحتوى على ملابس من كل البراندات المصرية والعالمية، منوهة إلى أن هذه الملابس ليست مستعملة لكنها تباع بأسعار جيدة جدًا، ومزحت قائلة: "البنات المصرية قرود".



وأوضحت "الشيخ"، خلال حوارها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الخميس، أن وكالة البلح، موجهة كلامها للبنات: "ملابسك عند تسوق الملابس تحدد هويتك هو ما يحدد الشريحة التي تتعامل بها من قبل التاجر أو البائع.

وتابعت: "الأوت ليت" مش اختراعنا لكنها موجودة منذ فترة طويلة على مستوى العالم أجمع"، منوهة بأنه من الممكن الاعتماد على فستان واحد في أكثر من أوت فيت وفي أكثر من خروجه.