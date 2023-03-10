عمرو موسى عن إعادة العلاقات بين السعودية وإيران: تطبيع إيجابي سنرى أثره في لبنان والعراق واليمن

علق رئيس جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران معتبرها "خطوة استراتيجية تشير إلى فكر استراتيجي متقدم وقدرة على الالتفاف السريع بما تقتضيه مصلحة الدولة والمنطقة".

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وأضاف موسى، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سوف نرى آثار ذلك في أكثر من بقعة مرتبكة، لبنان مثالا.. العراق مثالا.. وكذلك سوريا واليمن والمغرب العربي".

وتابع "إذا صحت هذه التوقعات أو بعضها فسوف تدخل المنطقة مرحلة مختلفة من التنسيق أو التفاهم بين القوى الفاعلة فيها وطرح أولويات مختلفة يضطر آخرون للًهاث وراءها".

وقال موسى "لاشك أن واشنطن فوجئت بهذا التطور الكبير الذي أحدثته السياسة الصينية بالتوسط بنجاح بين العدو رقم ١ للسياسة الأمريكية الحالية (إيران) والصديق المقرًب رقم ١ لهذه السياسة (السعودية)".

واختتم "التطبيع السعودي الإيراني تطبيع إيجابي".