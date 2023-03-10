آينتراخت فرانكفورت يسعى لحضور جماهيره مباراة نابولي بدوري الأبطال

قال أكسل هيلمان المتحدث الرسمي باسم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، إنه يسعى للحصول على أمر قضائي من أجل حضور جماهيره في مباراة الفريق أمام نابولي الإيطالي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ولا تسمح وزارة الداخلية الإيطالية لنابولي ببيع تذاكر لمواطنين ألمان في المباراة التي ستُقام يوم 15 مارس الجاري، وذلك بسبب مخاوف أمنية.

ويشمل ذلك 2700 تذكرة، منها 2400 تذكرة لجماهير آينتراخت فرانكفورت، حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي، التي ستجلس في مقاعد الفريق الضيف، وهو ما يحق للنادي الألماني وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي (يويفا).

ولكن من غير المرجح أن يتم إلغاء القرار، فيما قال فيليب ريشكه، عضو مجلس إدارة فرانكفورت في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، إن تصرف إدارة ناديه له طابع رمزي أكثر، ووقعت أعمال شغب في مباراة الذهاب في فرانكفورت يوم 21 فبراير الماضي، حيث تم القبض على تسعة أشخاص على خلفية المباراة التي فاز بها نابولي 2 / صفر.

وتشعر السلطات الإيطالية بالقلق جراء أحداث عنف في زيارة فريق فرانكفورت لأولمبيك مارسيليا الفرنسي في دور المجموعات في سبتمبر الماضي حينما تعرض مشجع ألماني لإصابة خطيرة.

كان أكسل هيلمان، المتحدث باسم مجلس إدارة فرانكفورت، والقائم بأعمال المدير الإداري في رابطة الدوري الألماني، قد انتقد في وقت سابق من الاسبوع الجاري، القرار الإيطالي، ملمحا إلى أنه يتم دعم نابولي متصدر جدول الدوري الإيطالي .

وقال في تصريحات تليفزيونية: "إنه تدخل غير مرغوب فيه وغير مقبول من جانب السلطات الإيطالية في بطولة أوروبية للأندية".

وأضاف: "السلطات الإيطالية تقول إنها ليست في وضع يسمح لها بتأمين مباراة دوري أبطال أوروبا بحضور 2500 مشجع من الفريق الضيف وهو الأمر المحدد منذ عدة أشهر، ما لم يكن للمصالح دور هنا ".

وأوضح: "يجب أن يضمن الاتحاد الأوروبي (يويفا) ألا ترسي هذه القضية سابقة وتعرض نزاهة بطولاته للخطر".