مدافع النصر: سنركز على الكأس ولن نستسلم في الدوري

أبدى ألفارو جونزاليس، مدافع النصر عدم رضاه بعد الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام الاتحاد في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات المرحلة 20 من دوري روشن السعودي.

وقال جونزاليس في تصريحات تليفزيونية، إن أداء فريقه كان مرضيا لكنه لم يكن كافيًا لتحقيق الفوز.

وشدد ألفارو على ضرورة تحسين بعض الأمور داخل الفريق من أجل حسم المباريات الكبيرة.

وأضاف: "لعبنا بتحفظ نظرًا لتميز الاتحاد في المرتدات، فيما حاولنا الاعتماد على المرتدات لكن عدم القدرة على إرسال الكرة للخطوط الأمامية أجهض العديد من الهجمات التي كانت ستشكل خطورة على الاتحاد".

وأعرب عن ثقته في قدرة الفريق على تجاوز هذه الخسارة، قائلًا: "أمامنا مباراة قادمة في الكأس وعلينا الفوز بها من أجل مواصلة المشوار نحو اللقب، وهو لا يعني أننا فقدنا الأمل في الدوري الذي سنقاتل فيه حتى النهاية".

وبعد المباراة، خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غاضبا من ملعب "الجوهرة المشعة".

وظهرت علامات الغضب على رونالدو بعد المباراة تأثرًا بالهزيمة التي أفقدت الفريق الصدارة.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة بفارق نقطة خلف الاتحاد المتصدر.