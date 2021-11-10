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حسن مصطفى: رحيل ربيعة وأيمن أشرف سيكون قرارا خاطئا

الشروق
نشر في: الجمعة 10 مارس 2023 - 2:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 مارس 2023 - 2:33 ص

قال حسن مصطفى لاعب النادي الأهلي السابق، إن الكرة المصرية تفتقر لوجود مدافعين مميزين في السنوات الأخيرة، مشيرًا أن رحيل الثنائي رامي ربيعة وأيمن أشرف عن صفوف الأهلي سيكون قرارًا خاطئًا.

وأضاف حسن مصطفى في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي ارتكب نفس الخطأ عندما قام بالتخلي عن أحمد ياسر ريان لصالح سيراميكا في مقابل ضم شادي حسين، رغم أن الأول كان الأفضل».

وتابع: «بالفعل، الأهلي يمتلك محمد مغربي وهو لاعب جيد وصغير السن، ولكنه قليل الخبرات، والأهلي يحتاج إلى مدافعين أصحاب خبرات في المرحلة الحالية، ومنتخب مصر أيضًا يعاني في خط الدفاع».

وأتم: «الكرة المصرية في خط الدفاع تُعاني في غياب أحمد حجازي ومحمود الونش، وتم الاستعانة بمؤخرًا بـ على جبر رغم تقدمه في السن، وحتى جيل منتخب الناشئين والشباب خرجوا من البطولات القارية، ولا يوجد فيهم مواهب حقيقية».


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