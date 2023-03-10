كندا تسجل 835 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة

سجلت كندا 835 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و29 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و613 ألفا و54 إصابة، وحصيلة الوفيات إلى 51 ألفا و634 .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 96 مليونا و956 ألفا و502 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.