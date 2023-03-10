روسيا وأوكرانيا: مطالبات بإجراءات فورية لمنع كارثة في محطة زابوريجيا النووية

أهمية استعادة الطاقة

يقول المراسل الدبلوماسي لبي بي سي في زابوريجيا، بول آدامز، إن استعادة الطاقة تقلل من المخاطر المباشرة التي قد يتعرض لها السكان.

وعادت الطاقة خلال الساعتين الماضيتين، بحسب ما قاله أولكسندر خارتشينكو - مدير مركز أبحاث صناعة الطاقة في كييف لبي بي سي.

وقال خارتشينكو إنه لا يستطيع أن يقول على وجه اليقين من المسؤول عن انقطاع الطاقة.

لكنه أضاف أن أوكرانيا لن تشعر بالراحة حتى تتمكن من إنشاء خط إمداد احتياطي - وهو أمر منعته روسيا حتى الآن.

وتحاول روسيا ربط زابوريجيا بشبكتها الخاصة. وأبلغت في الفترة الأخيرة هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها في وضع يمكنها من تنفيذ ذلك.

لكن خارتشينكو قال إنه متشكك - لأن هذا سيتضمن إنشاء خط كهرباء واحد على الأقل عالي الجهد من المفاعل إلى روسيا، (أو شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا).

وقال إنه لم ير دليلا على أن روسيا تمكنت من عمل ذلك.

صواريخ أسرع من الصوت

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استخدمت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت خلال هجماتها الأخيرة على أوكرانيا.