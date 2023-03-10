بابا الفاتيكان: إمبراطوريات أخرى لها مصالح إمبريالية في أوكرانيا وليس الإمبراطورية الروسية فقط

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن هناك "مصالح إمبريالية" في أوكرانيا لإمبراطوريات أخرى و"ليس للإمبراطورية الروسية فقط".

وأضاف البابا، في مقابلة مع التليفزيون السويسري العام (آر إس إي) باللغة الإيطالية، ونقلتها قناة "فرنسا 24" اليوم الجمعة: إن "القوى العظمى كلها موجودة وساحة المعركة هي أوكرانيا. الكل يقاتل هناك".

وأضاف البابا أن هناك في أوكرانيا "مصالح إمبريالية، ليس فقط للإمبراطورية الروسية بل لإمبراطوريات الأطراف الأخرى، ومن سمات أية إمبراطورية أن تضع الأمم في المرتبة الثانية".

ودعا البابا البالغ من العمر 86 عاما إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، ووصف الحرب هناك بأنها حرب "عبثية وقاسية".

على الرغم من مقترحات الوساطة، لم تنجح دبلوماسية الكرسي الرسولي في فرض نفسها على الصراع في أوكرانيا.

ولم تتبلور بعد فكرة زيارة البابا إلى كييف وموسكو حتى الآن. بحسب فرنسا 24