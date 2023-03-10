فيريرا يحذر لاعبي الزمالك من التفكير في مواجهة بلوزداد قبل لقاء إنبي

حذر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاعبي الفريق من الانشغال بالتفكير في مباراة الفريق المرتقبة ضد شباب بلوزداد الجزائري التي تقام في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي مساء الأحد ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الممتاز، قبل أن يتحول لمواجهة بلوزداد في الجزائر يوم الجمعة المقبل.

وشدد فيريرا في حديثه مع اللاعبين على ضرورة عدم الانشغال بمباراة بلوزاد بما يؤثر سلبيا على الاستعداد الفني والذهبي للقاء انبي في الدوري.

وشدد المدير الفني على أن لكل بطولة أهمية خاصة وأنه يجب التركيز فقط حاليا على لقاء انبي من أجل تعويض فارق النقاط في الصدارة.