ابتكار أول دواء لبطانة الرحم دون آثار جانبية

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تسبب بطانة الرحم المهاجرة أعراضا مؤلمة للسيدات، بينما ينتشر المرض بشكل واسع بين السيدات وتقل العلاجات المتاحة له والتي جميعها تسبب آثارا جانبية ولا تتحملها كثير من السيدات، ولكن فريقا بريطانيا توصل لعقار واعد لعلاج بطانة الرحم دون أعراض جانبية.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن العقار الذي كشفت فعاليته جامعة أدينبرا البريطانية يعد العقار الأحدث لبطانة الرحم خلال 40 سنة مضت.

وذكر الفريق أن العقار المعروف بديكليروسودات والمستخدم لعلاج السرطان ومشاكل الهضم لدى الأطفال، لديه قدرة على تقليل مواد بمنطقة الحوض تزيد من إنتاج بطانة الرحم.

واستند الفريق لتجربة على الفئران أكدت أن إفراز مادة اللاكتات عند حدوث بطانة الرحم المهاجرة، يهيئ البيئة لإنتاج بطانات رحم مهاجرة جديدة؛ لذلك بحث الفريق عن عقار موجود معروف بتقليل اللاكتات ليقع الاختيار على الدواء المذكور.

وبتجربة العقار على نحو 30 سيدة لم يتسبب بآثار جانبية عدا عن ألم بالبطن بالأيام الأولى لتناول العقار وألم بالأصابع.

ويجرب الفريق العقار على 100 سيدة مصابة ببطانة الرحم لمعرفة حجم التأثير المتوقع من الدواء.

ويذكر أن بطانة الرحم تصيب عشر النساء حول العالم، بينما العلاجات المتوافرة جميعها تعتمد على التأثير على الهرمونات؛ ما يزيد من وقوع الآثار الجانبية لها.