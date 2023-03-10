موقف شيكابالا من اللحاق بمباراة الزمالك أمام انبي

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حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على الاطمئنان على محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق وصانع العابه بعد تعرضه للإصابة بنزلة برد قوية.

ويغيب شيكابالا عن الزمالك منذ ما قبل مباراة الترجي التونسي الماضية ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واطمئن فيريرا على حالة شيكابالا و مدى تعافيه من نزلة البرد لكن الجهاز الطبي أفاد بحاجة اللاعب لمزيد من الوقت من أجل التعافي.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي التي تقام مساء الأحد المقبل في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز