 قائد الجيوش الفرنسي يجري مباحثات في موريتانيا على وقع توتر العلاقات مع مالي - بوابة الشروق
الجمعة 10 مارس 2023 4:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

قائد الجيوش الفرنسي يجري مباحثات في موريتانيا على وقع توتر العلاقات مع مالي

علم فرنسا
علم فرنسا
د ب أ
نشر في: الجمعة 10 مارس 2023 - 3:58 م | آخر تحديث: الجمعة 10 مارس 2023 - 3:58 م

أجرى قائد أركان الجيوش الفرنسي الجنرال تيري بورخاد، اليوم الجمعة، مباحثات مع قائد أركان الجيوش الموريتاني الفريق المختار بله ولد شعبان حضرها ضباط كبار من البلدين، ولم يعلن عن تفاصيلها.

وتأتي هذه الزيارة التي لم يعلن عنها من قبل، في خضم توتر متصاعد في العلاقات بين فرنسا ومالي الجارة الشرقية لموريتانيا، وابتعاد السلطات الانتقالية في مالي عن الحضن الفرنسي، في حين تحتفظ موريتانيا بعلاقات وثيقة ومتطورة مع فرنسا.

كانت القوات الفرنسية قد انسحبت من مالي في شهر أغسطس الماضي، بعد انتشار استمر 9 سنوات، تحت ضغط المجلس العسكري الحاكم الذي يعمل الآن مع مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية.

كما أجرى الجنرال الفرنسي مباحثات مع وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي، تناولت تعزيز التعاون العسكري والأمني بين باريس ونواكشوط، وفقا لبيان رسمي.

وكان قائد الجيوش الفرنسي قد قام أمس الخميس بزيارة السنغال.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك