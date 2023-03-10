ديوكوفيتش يرفض الاستسلام من أجل المشاركة ببطولة ميامي للتنس

قال الكرواتي جوران إيفانيسيفيتش، مدرب النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، أن اللاعب المصنف الأول عالميا، لم يفقد الأمل في المشاركة ببطولة ميامي المفتوحة للتنس، التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وقرر اللاعب الفائز بـ 22 لقبا في بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، الانسحاب من بطولة إنديان ويلز، يوم الاثنين الماضي، بسبب عدم قدرته على اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب عدم حصوله على لقاح ضد مرض كوفيد – 19.

وتقدم ديوكوفيتش - 35 عاما - بطلب للحصول على إذن خاص لدخول الولايات المتحدة، لكن لم يتم منحه الضوء الأخضر حتى الآن.

وبينما يتواجد ديوكوفيتش في قرعة بطولة ميامي، فإنه ربما يضطر للانسحاب مجددا رغم مطالبة الاتحاد الأمريكي للتنس واللجنة المنظمة لبطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) السماح له بالمشاركة.

وشدد إيفانيسيفيتش على أن ديوكوفيتش يريد اللعب في البطولة التي تبدأ في 22 مارس الجاري، مشيرا إلى أنه يضغط من أجل اتخاذ قرار سريع بشأن هذه القضية.

وصرح إيفانيسيفيتش لمجلة (تنس ماجورز): "لم نستسلم بعد. إنه يريد اللعب وسوف أكون سعيدا إذا سمحوا له بذلك ،وسيكون الأمر رائعا بالنسبة له ولرياضة التنس".

وأضاف مدرب النجم الصربي "إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذه ليست نهاية العالم، إنه لم يلعب العام الماضي أيضا. الشيء الأكثر أهمية هو أننا سوف نعرف الأمر قريبا، حتى نتمكن من وضع خطة".

وتابع "رغم التحضير لموسم الملاعب الترابية الأوروبية، لست متأكدا من أن اللعب في ميامي هو الحل الأفضل. يعتمد ذلك على نوفاك. في الماضي توج ببطولة مونتي كارلو بعد أن لعب في إنديان ويلز وميامي".

واختتم نجم التنس الكرواتي السابق تصريحاته قائلا "إذا كان جاهزا من الناحية الذهنية وفي وضع المقاتل، مثلما كان في بطولة أستراليا، فعندئذ كل شيء ممكن". كان رون ديسانتيس ، حاكم ولاية فلوريدا، قد ناشد أمس الأربعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة النظر في قرار الحظر المفروض على لاعب التنس الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش لدخول الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل اللحاق ببطولة ميامي.