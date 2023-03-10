عضو بثوري فتح: إسرائيل تُمارس أبشع سياسات القمع والفصل العنصري

أطلع عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامة القواسمي، اليوم الخميس، وفدين طلابيين من جامعتي جورج تاون وأميري الأميركيتين، على ما تقوم به إسرائيل من إعدامات ميدانية وقتل وسلب ونهب وهدم للبيوت، وتطبيق نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح القواسمي أن إسرائيل تسعى إلى إرهاب الشارع الأمريكي وتخويفه من انتقادها، باعتبار ذلك "معاداة للسامية" بينما الحقيقة أن انتقاد إسرائيل لممارساتها غير الأخلاقية والوحشية ليست لها علاقة بـ"معاداة السامية".

وأكد أن أهمية طلبة الجامعات تكمن في تأثيرهم المباشر على الشارع الأمريكي، داعيا إياهم أن يكونوا صوت العدالة والحرية والمساواة، وألا يكونوا مدافعين عن نظام فصل عنصري مثل إسرائيل.