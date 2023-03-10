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استمرار غياب عبدالشافي عن الزمالك قبل مواجهة إنبي

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 10 مارس 2023 - 5:52 م | آخر تحديث: الجمعة 10 مارس 2023 - 5:52 م

تقلصت فرص محمد عبدالشافي الظهير الايسر بالزمالك في اللحاق بمباراة الفريق المقبلة ضد إنبي في الدوري الممتاز.

ويتقابل الزمالك مع انبي مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة لحساب الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز. 

وخلال تدريبات الفريق اليوم الجمعة أدى عبدالشافي مرانا تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل التعافي من إصابة في كامل القدم كان قد تعرض لها مؤخرا.

يذكر ان عبدالشافي غاب عن مباراة الزمالك الماضية ضد الترجي التونسي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف. 

ويواصل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا الاعتماد على أحمد فتوح الظهير تتيسر بشكل أساسي قبل مواجهة انبي


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