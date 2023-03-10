حزبا ائتلاف برلين يتفقان على مشاريع حكم مشتركة

اتفق الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط اليوم الخميس، على عدد من المشاريع المشتركة بعد بدء مفاوضات رسمية لتشكيل ائتلاف لحكم ولاية برلين.

وتشمل هذه المشاريع تحديث حكومة برلين، وزيادة عدد العاملين في قطاعي الشرطة والطوارئ ، والانطلاق نحو إعادة بناء المدارس وتجديدها، وتعزيز وسائل النقل العام بتذكرة دائمة بسعر معقول.

وتأتي المحادثات بعد نحو ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع من إعادة الانتخابات التي أمرت بها محكمة بعد إلغاء الانتخابات السابقة في سبتمبر 2021 بسبب العديد من الحالات المختلفة.

وبعد التصويت الأخير، تتجه العاصمة الألمانية إلى ما يعرف باسم "الائتلاف الكبير" بين حزبي يمين الوسط ويسار الوسط.

وكان رئيس المجموعة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي ببرلين، كاي فيجنر، أوضح مع مستهل المباحثات أنه سيتم العمل : "على تطوير خطة لولاية برلين وتطوير برنامج حول كيفية النهوض ببرلين ".

ومن جانبها قالت عمدة برلين، فرانتسيسكا جيفاي، التي تشغل أيضا رئاسة المجموعة البرلمانية للاشتراكيين الديمقراطيين ببرلين، إنه من المهم بالنسبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضا أن تسير الأمور حاليا بشكل سريع قدر الإمكان، وأوضحت أنه من المهم إنهاء مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومة الولاية خلال مارس الحالي.

ومن المقرر اعتبارا من الأسبوع القادم أن تجتمع 13 مجموعة عمل بصورة دورية. ومن المزمع التوصل لاتفاقية الائتلاف في بداية أبريل القادم.