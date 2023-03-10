كندا تعتزم السماح لمنظمات إغاثة بالعمل في أفغانستان

أعلنت الحكومة الكندية، أمس الخميس، بالتوقيت المحلي أنه سيتم تعديل "قوانين تمويل الإرهاب"، للسماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية الكندية، بمساعدة الأسر المحتاجة في أفغانستان، في أعقاب ضغوط من جانب وكالات إغاثة.



وتوقف منظمات إغاثة كندية، حاليا، العمليات في أفغانستان بسبب بعض القيود القانونية، التي تتناقض مع القوانين المعمول بها في كندا، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.



يذكر أنه على مدى العام ونصف عام الماضيين، شكت منظمات إغاثة إنسانية مرارا بشأن لوائح صارمة للحكومة الكندية. وبحسب منظمات إغاثة، سيتعين دفع ضرائب لسلطات طالبان ، أثناء العمل في أفغانستان.



ونظرا لأن كندا تنظر إلى طالبان بوصفها نظام فعلي، استولى على السلطة بالقوة، فإن العمل، في ظل نظام الحركة، سيتسبب في مشكلات قانونية لهيئات إغاثة، طبقا لقوانين تمويل الإرهاب.



ولتعديل القوانين، أحالت الحكومة مشروع قانون بهذا الصدد إلى البرلمان أمس الخميس.