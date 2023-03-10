المستشار الألماني يرى فرصا جيدة للتوصل إلى اتفاق في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة

في ظل الخلاف التجاري المتوقع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يتوقع المستشار الألماني أولاف شولتس التوصل إلى اتفاق مقبول من الجانبين.

وقال شولتس خلال زيارته لمعرض تجاري في ميونخ: "نعتقد أيضا أن لدينا فرصة جيدة لتحقيق مثل هذا الترتيب بالضبط، بحيث لا يتم النظر إلى الأشياء المصنوعة في ألمانيا، والأشياء المصنوعة في فرنسا، والأشياء المصنوعة في بولندا بشكل أكثر تشككا من السلع والبضائع المصنوعة في كندا".

وذكر شولتس، في إشارة للمحادثات الحالية بين الولايات المتحدة وممثلين من أوروبا، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تود بالطبع أن تتلقى معاملة أسوأ "من الآخرين الذين يقومون بعمل جيد أيضا".

ويعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مناقشة نزع فتيل الصراع التجاري في اجتماع بالبيت الأبيض اليوم الجمعة (الساعة 8 مساء بتوقيت وسط أوروبا). والمشكلة من منظور ألماني وأوروبي تدور حول ما يسمى بقانون خفض التضخم للولايات المتحدة الأمريكية، والذي يرتبط العديد من الإعانات والاعتمادات الضريبية بأن تستخدم الشركات المستفيدة منتجات أمريكية أو تنتجها بنفسها في الولايات المتحدة. وبالتالي تساور الأوروبيين مخاوف كبيرة بشأن المساوئ التنافسية.

وأكد شولتس أنه لا ينبغي انتقاد الاهتمام الأساسي للولايات المتحدة بالاستثمار في حماية المناخ والرقمنة، "تماما كما نفعل نحن".

وقال مسئول كبير في البيت الأبيض قبل الاجتماع، إن القانون الجديد يسعى بشكل أساسي إلى تحقيق عدد من الأهداف المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، موضحا أن هناك لذلك اتفاق على أن "الاستثمارات التاريخية" ضرورية لتحقيق أهداف المناخ، مؤكدا أن الهدف هو أن يتواصل الجانبان بشأن أهدافهما دون الدخول في منافسة.