على مدار عقد أو عقدين كان هناك تغيرا جذريا في نمط حياتنا، خاصة فيما يتعلق بالطعام الذي نتناوله، وكمية التمارين التي يمارسها جسمنا ومستوى التوتر الذي نتحمله في حياتنا اليومية، وكان هناك وقت كانت فيه أمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية مرتبطة بشكل أساسي بالرجال، ولكن شهدت الأرقام تحولا في الآونة الأخيرة.

وتسبب مرض نقص تروية القلب في وفاة 1.54 مليون شخص، منهم 0.62 مليون من النساء و0.92 من الرجال.

وقالت الدكتورة إدوينا راج، رئيسة التغذية السريرية وعلم التغذية، إن ارتفاع أمراض القلب والسكتة الدماغية لدى النساء يعود إلى التغيرات المختلفة في النظام الغذائي ونمط الحياة، مثل التدخين، ومستويات السكر في الدم غير المنضبطة، وانقطاع الطمث المبكر، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، والحياة المستقرة، وقلة النشاط البدني، وزيادة مستوى التوتر، والقلق بسبب نمط الحياة متعدد المهام، وذلك كما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

وأكدت راج، أهمية تركيز المرأة على صحتها في مرحلة مبكرة، حيث يمكن أن يؤدي الانخفاض التدريجي في هرمون الاستروجين المنقذ إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ومع ذلك بسبب التغيير الجذري في نمط حياة المرأة، تتعرض الشابات أيضًا للنوبات القلبية.

* فيما يلي بعض النصائح حول النظام الغذائي والأطعمة والمشروبات التي يجب تناولها وتجنبها، وفقًا لأخصائي التغذية.

- اتبع أسلوب البحر الأبيض المتوسط في الأكل

توصي الدكتورة إدوينا راج، باتباع أسلوب البحر الأبيض المتوسط في الأكل، والذي يركز على تناول كمية كافية من الخضار والفواكه يوميًا، مع الحبوب الكاملة مثل الأرز والشوفان والقمح الكامل والعدس والفول.

- أضف حفنة من المكسرات مثل الجوز واللوز والفستق والبذور الزيتية مثل بذور الشيا وبذور عباد الشمس وبذور اليقطين، وقم بتضمين مزيج من الزيوت النباتية الخالية تمامًا من الكوليسترول لتحقيق التوازن الصحيح للحصول على الدهون الأساسية يوميًا.

- الأطعمة منخفضة الصوديوم

يجب الحرص على تناول الأطعمة منخفضة الصوديوم أو منخفضة الملح.

- قل "لا" للأطعمة المكررة.

يجب الحد من السكريات المضافة، المشروبات السكرية، الصوديوم، الأطعمة المعالجة للغاية، الكربوهيدرات المكررة مثل الأرز، الدهون المشبعة، واللحوم الدهنية أو المصنعة، وبدلًا من ذلك تناول الفواكه التي تحتوي على مواد تحلية طبيعية.

- قم بتضمين منتجات الألبان قليلة الدسم أو الحليب النباتي يوميًا للحفاظ على قوة عظامك.

يجب الحرص على استخدام الدهون الجيدة مثل زيت الزيتون البكر، وزيت نخالة الأرز، وزيت الجنجل، والمكسرات، وبذور عباد الشمس، والزيتون، والأفوكادو، لأنها مصادر رائعة للدهون الصحية لوجباتك اليومية، وتساعد أيضا على تنظيم مستويات ضغط الدم والحفاظ على صحة عضلات القلب.

* فيما يلي بعض توصيات الوجبات من قبل الطبيب:

- وخضروات وبطاطس مطهوة على البخار.

- مخفوق الأفوكادو وبذور الشيا وحليب الصويا.

- عصير البابايا والموز الخالي من السكر مع بذور الشيا وزيت الزيتون.

- مرق السمك والسبانخ.

- فطيرة القمح الكامل والبيض مع مرق الخضار بحليب جوز الهند.

- شمندر، جزر، تفاح، فراولة، أفوكادو، جوز وميلك شيك اللوز.

- رقائق الشوفان المنقوعة مع اللبن الرائب قليل الدسم والبذور الزيتية والفاكهة والمكسرات المحمصة.