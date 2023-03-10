السجن 10 سنوات لمصرفي سابق في بنك جولدمان ساكس لدوره في مخطط فساد

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس عن صدور عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات على العضو المنتدب السابق لبنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس لدوره في عملية رشوة وغسيل أموال بمليارات الدولارات تشمل صندوق الثروة السيادي الماليزي .

وجرى اتهام "روجر نج" بانتهاك قوانين مكافحة الفساد وغسيل الأموال فيما يتعلق بمخطط صندوق الثروة السيادي الماليزي (1 إم دي بي).

وجاء في بيان لـ"كينيث بوليت" مساعد المدعي العام من الفرقة الجنائية بوزارة العدل الأمريكية أن هيئة محلفين أدانته في أبريل من العام الماضي في اتهامات بـ"رشوة مسؤولين أجانب رفيعي المستوى في ماليزيا والإمارات العربية المتحدة وسرقة مليارات الدولارات كانت مخصصة لصالح الشعب الماليزي".

وقيل أن "نج" ، المعروف أيضا باسم "إنج تشونج هوا" ، تلقى 35 مليون دولار لدوره في المخطط الذي شهد قيام المصرفي السابق والمتآمرين معه باختلاس أكثر من 7ر2 مليار دولار من الصندوق المملوك للدولة بين عامي 2009 و2014.

وقالت وزارة العدل الأمريكية "لقد تآمروا وقاموا بغسل عائدات سلوكهم الإجرامي من خلال النظام المالي الأمريكي، بما في ذلك تمويل أفلام كبرى في هوليوود مثل فيلم /ذئب وول ستريت/".

وتمت مصادرة الأموال التي تلقاها نج في ماليزيا.

وتم إطلاق صندوق الثروة السيادي الماليزي بقيمة مليار دولار في عام 2009 بهدف تعزيز اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ومع ذلك، يقال إن أعضاء سابقين في الحكومة وكذلك مستشارين قد اختلسوا غالبية الأموال بمساعدة مصرفيين سابقين في بنك جولدمان ساكس.

ووافق البنك على دفع غرامة قدرها 9ر2 مليار دولار في تسوية في أكتوبر 2020.

وكان المشرف السابق للموظف السابق المدان الآن، والذي يعتبر الجاني الرئيسي في بنك جولدمان ساكس، قد أقر بالذنب وأبرم صفقة مع سلطات إنفاذ القانون. ومن المقرر إعلان عقوبته في سبتمبر المقبل.