ميقاتي يبحث مع وفد عراقي العلاقات بين البلدين وسبل حل مشاكل الطلاب العراقيين بلبنان

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل حل المشاكل التي يتعرض لها الطلاب العراقيين في لبنان، وذلك بحضور المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي بلبنان عماد الأشقر.

وضم الوفد العراقي كلا من الدكتور علاء الزغبي، والدكتور حازم طاهر، ورئيس بعثة سفارة العراق في لبنان أمين النصراوي، والقنصل مهند يحيى، والملحق الثقافي دان حوشي خلف.

وقال رئيس بعثة سفارة العراق بلبنان أمين النصراوي، إن اللقاء تناول الحلول والآليات التي ستساعد على حل مشاكل الطلبة العراقيين بلبنان، كما تم التطرق إلى الحادثة التي وقعت بالأمس في وزارة التربية اللبنانية، موضحا أنه نقل لرئيس الحكومة اللبنانية حرص العراق متابعة شئون رعاياها وصون كراماتهم بالتوازي مع العلاقات الطيبة والشقيقة التي تجمع بين البلدين.

من جانبه، قال عضو الوفد العراقي الدكتور علاء الزغبي، إن اللقاء شهد عدة مقترحات وتم الموافقة على إدراجها ضمن آلية رسمية توقع من أعلى المستويات في البلدين، مشيرا إلى إعداد بروتوكول سيوقع بين الطرفين؛ لتكون آلية معتمدة تنهي كل المشاكل التي حصلت سابقا، وستكون عملية معادلة الشهادات عملية سهلة ولا تتطلب مراجعة الطالب للوزارة، وإنما سيكون هناك اتصال مباشر ومراجعة مباشرة بين الطالب والجامعة التي يدرس فيها.