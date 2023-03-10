جروسي رئيسا لوكالة الطاقة الذرية 4 سنوات أخرى

قرر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة في فيينا اليوم الجمعة، الإبقاء على رافائيل جروسي مديرا عاما للوكالة الدولية لفترة مدتها أربع سنوات أخرى.

ولم يواجه جروسي أي معارضة على ترشيحه في التصويت الذي جاءت نتيجته لصالحه بالإجماع، حيث ترأس جروسي الوكالة منذ ديسمبر2019 وشكر الدول الأعضاء على الثقة التي منحوها له.

وقال جروسي: "إن هذا يجيء في وقت تواجهنا فيه العديد من التحديات الكبيرة، وإنني ملتزم جديا بالاستمرار في بذل كل ما في وسعي لتنفيذ مهمة الوكالة الحاسمة لدعم التنمية والسلام العالمي".

وتولى جروسي مؤخرا وبشكل خاص معالجة قضيتي إيران وأوكرانيا، وسافر جروسي في الأسبوع الماضي، إلى طهران، حيث تلقى وعدا بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية بمراقبة برنامج إيران النووي المثير للجدل عن كثب مرة أخرى في المستقبل.

ويجري جروسي أيضا محادثات منذ أشهر مع موسكو وكييف لإنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في مدينة زابوريجيا الأوكرانية المحاصرة، رغم عدم وجود اتفاق في الأفق بعد، كما زار جروسي المحطة في أغسطس الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ جروسي فترة ولايته الثانية في ديسمبر المقبل، ويتعين قبل ذلك، أن توافق الجمعية العامة، التي تمثل جميع الدول الأعضاء بالوكالة على تعيينه في سبتمبر المقبل، ورغم ذلك، فإن هذه الخطوة تعد إجراءً شكلياً.