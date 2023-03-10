كلوب: قرار فيرمينو بالرحيل كان مفاجئا

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تفاجئه من قرار البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الريدز، بشأن الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.

فيرمينو لا يشارك بشكل منتظم في الموسم الحالي، في ظل وجود منافسة ساخنة على مراكز الخط الأمامي للريدز، وقرر الرحيل عن النادي.

وقال يورجن كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول ضد بورنموث: «تفاجأت بعض الشيء من قرار فيرمينو، لكنني أحترمه بشدة».

وأضاف: «هذا أمر خاص وطبيعي في ظل العلاقة الطويلة مع فيرمينو، لقد أحببت الاستقبال الذي حصل عليه في مواجهة مانشستر يونايتد، نريد وضع نهاية إيجابية لقصة فيرمينو».

كما تطرق المدرب الألماني للحديث عن فرص ليفربول للتواجد فقي المربع الذهبي، حيث قال: «يجب علينا مطاردة وتحدي الجميع، الشيء الرئيسي حاليا هو الذهاب إلى بورنموث وتحقيق الفوز».

وتابع: «لقد شاهدت الطريقة التي يلعب بها الخصم، نحن سنقاتل من أجل احتلال المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، لكن المعركة من أجل البقاء مثيرة، ولذلك أنا متأكد من أن بورنموث سيقاتل بجنون».

وأتم: «لويس دياز وتياجو ألكانتارا وجو جوميز غير متاحين لمباراة بورنموث، سنرى تطور الأمر خلال الأيام المقبلة».