مدرب المنتخب الكوري الجنوبي يدعو سون لإعادة اكتشاف نفسه

دعا الألماني يورجن كلينسمان، المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي، نجم الفريق سون هيونج مين لإعادة اكتشاف أفضل إمكانياته من جديد، مشيرا إلى أن موقف فريق توتنهام الصعب حال دون تقديم اللاعب لمستوى جيد.

ولم يقدم سون الموسم المنتظر منه حتى الآن مع توتنهام، حيث سجل خمسة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي، وهو الذي تشارك جائزة الحذاء الذهبي مع محمد صلاح في الموسم الماضي، ثم انتقلت الأزمات معه لمسيرته الدولية.

وارتدى المهاجم قناعا واقيا في كأس العالم الأخيرة العام الماضي، بعد إصابته بكسر في العين قبل البطولة التي فشل في هز الشباك بها في أربع مباريات شارك بها.

وقدم سون أداء لم يكن كافيا لتوتنهام في مواجهة ميلان الإيطالي أمس الأربعاء، ليخرج الفريق من دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، الأمر الذي جعل مستقبل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي محل شك.

ورغم ذلك، فإن مدربه الجديد في المنتخب، لازال واثقا من قدرته على العودة لمستواه المعهود قائلا: "أنا من أكبر محبي سون، لا شك في ذلك، كان لديه كأس عالم صعب للغاية لأنه لم يكن لائقا صحيا بنسبة 100 بالمئة".

وأضاف كلينسمان: "لقد شاهدت كل المباريات بالطبع وأشعر به، لكن أعتقد أنها فترة طبيعية يمر بها أي لاعب، كما أن الموقف في توتنهام ليس سهلا في بعض الأحيان".

وتابع: "أتمنى أن أراه في المنتخب خلال اسبوعين، وأن يأتي وهو مبتسم ومتعطش للعب مع المنتخب الوطني".

وتم اختيار كلينسمان كمدير فني للمنتخب الكوري الجنوبي الشهر الماضي، خلفا للبرتغالي باولو بينتو الذي رحل عن منصبه عقب خروج الفريق من كأس العالم بدور الستة عشر بالهزيمة 1 / 4 من البرازيل.