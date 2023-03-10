خبير شئون إيرانية لـ«الشروق»: استعادة العلاقات بين السعودية وإيران عكس الفراغ الناجم عن تراجع الدور الأمريكي

بعد عدة أيام من المفاوضات المتصلة والتي تمت برعاية صينية، اتفقت المملكة العربية السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي البلدين، وأعربت الدول الثلاث عن حرصها على بذل كل الجهود لتعزيز "السلم والأمن الإقليمي والدولي".



جاء ذلك في بيان صدر بالعاصمة الصينية بكين، اليوم الجمعة، والذي أكد أن الجانبين اتفقا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001.



وأضاف البيان الثلاثي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن طهران والرياض اتفقتا أيضا على تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.



ووصف الدكتور محمد محسن أبو النور رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، في تصريحات لـ"الشروق"، الحدث بأنه "ضخم وأضخم بكثير من مجرد كونه تسوية سياسية عادية بين دولتين إقليميتين كبيرتين"، قائلا: "دلالة ضخامته تكمن في أنه يأتي بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى في التاريخ، وهي التي كانت توصف سابقا بأنها راعية السلم والأمن الدوليين، خاصة في منطقة الشرق الأوسط".



وعن صورة المشهد العالمي وتغير توازنات القوى، أوضح أبو النور، أن "الصين بالفعل نفذت تهديدها المبطن بـ"ملء الفراغ" في المنطقة، وهو الفراغ الناجم عن تراجع الدور الأمريكي، ورؤية الدول العربية أمريكا كطرف غير نزيه في حلحلة كل مشاكل الإقليم وعلى رأسها مشكلة المشاكل وهي الصراع العربي ــ الإسرائيلي، وسقوط واشنطن من عين الدول العربية التي رأت أن البيت الأبيض يريد فرض أجندة ثقافية غير مواتية للتقاليد والأديان في هذه المنطقة".



وتابع: "دخول الصين إلى ملف العلاقات السعودية ــ الإيرانية يعني كذلك تدشين مرحلة جديدة من الدبلوماسية الصينية تجاه الشرق الأوسط ومزج الاقتصادي بالسياسي والعمل في المسارين معا جنبا إلى جنب، تنفيذا لتعهدات الصين بحماية مصالحها ومصالح شركائها في هذا الإقليم".



وأضاف أن النقلة الكبيرة على رقعة الشطرنج الدولية هي أن مثل هذا الاتفاق لم يكن ليتم برعاية دولة عربية مثل العراق أو سلطنة عُمان، اللتين استضافتا محادثات سرية ثم علنية بين الرياض وطهران منذ أبريل 2021، وهو ما يعني انتقال الملف من بُعده الإقليمي إلى بُعده العالمي بالمنظور الشامل للنظرية البنيوية في النظام الدولي، بحسب قوله.



واختتم، بأن مثل هذا الاتفاق في بكين معناه تنفيذ الصين إجراء عقابي واسع النطاق وممتد التأثير إلى اللاعب الأمريكي عقابا له على صفقة سلاح تم الإعلان عنها قبل أيام لتايوان بقيمة ما يزيد عن 619 مليون دولار تشمل أسلحة متقدمة.